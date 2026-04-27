На машину Славы Марлоу упало дерево из‑за снегопада в Москве

На машину музыканта Славы Марлоу 27 апреля упало дерево из-за снегопада в Москве.
Фотографией происшествия артист поделился в инстаграме*. На ней видно, как дерево повредило переднюю часть кузова. «Впервые в жизни взял полную страховку», — написал Слава.
Как пишет телеграм-канал Shot, модель транспортного средства — Suzuki Jimny. Авто стоит около 4,2 млн рублей.
27 апреля на Москву вновь обрушился снегопад. В городе также наблюдаются гололедица и сильный ветер. Из-за стихии на дорогах образовались пробки, затруднено движение общественного транспорта и поездов, во Внуково задерживаются авиарейсы. Сервисы аренды самокатов и велосипедов временно приостановили работу.
* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.