У мелодрамы «Твое сердце будет разбито» будет сиквел

Первая часть вышла 26 марта. Фильм рассказывает о старшекласснице Полине, которая решает спрятаться от буллинга за спиной местного хулигана Барса. Она заключает с парнем сделку: он притворяется ее бойфрендом, а она в ответ выполняет любое его желание. Постепенно между школьниками возникают настоящие чувства, но их родные и одноклассники хотят разлучить влюбленных.



Главные роли в ленте исполнили Вероника Журавлева («Папины дочки. Новые») и Даниэль Вегас («Школа»). В проекте также задействованы Аля Майер, Максим Сапрыкин, Евгения Лоза, Павел Кузьмин, Александра Тихонова, Маргарита Дьяченкова и Антон Соломатин. Картину поставил режиссер Михаил Вайнберг, работавший над сериалами «Жить жизнь» и «Тест на беременность».