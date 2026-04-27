Художник по костюмам «Дьявол носит Prada» назвала свой любимый образ главной героини

Фото: Fox 2000 Pictures

Художница по костюмам фильма «Дьявол носит Prada» Молли Роджерс рассказала, какой из нарядов главной героини у нее самый любимый. Это свитер лазурного цвета, который носила Энди Сакс в начале картины. «Я не могу представить ничего лучше», — добавила она.

В зарубежном прокате «Дьявол носит Prada-2» появится 1 мая 2026 года. В центре сюжета второй части — Энди Сакс в исполнении Энн Хэтэуэй, которая становится редактором отдела статей издания Runway и вновь сталкивается с главным редактором Мирандой Пристли (Мерил Стрип). Попытки дуэта возродить журнал приводят их к встрече с бывшей первой помощницей Миранды — теперь уже влиятельной Эмили, которую играет Эмили Блант. В ленте также снялся Стэнли Туччи.

Недавно стало известно, что из финальной версии фильма вырезали сцены с Сидни Суини, а также эпизоды с участием Конрада Рикаморы, известного по сериалу «Как избежать наказания за убийство».

Кроме того, режиссер «Дьявол носит Prada-2» Дэвид Фрэнкел признался, что хотел включить в картину эпизод с Нейтом — парнем Энди, которого в оригинале 2006 года сыграл Адриан Греньер. Однако он не успел это сделать из-за графика.

