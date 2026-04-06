Мерил Стрип и Энн Хэтэуэй в последнем трейлере «Дьявол носит Prada-2»

20th Century Studios опубликовал последний трейлер фильма «Дьявол носит Prada-2». В зарубежном прокате картина появится 1 мая 2026 года.
В центре сюжета второй части — Энди Сакс в исполнении Энн Хэтэуэй, которая становится редактором отдела статей издания Runway и вновь сталкивается с главным редактором Мирандой Пристли (Мерил Стрип). Попытки дуэта возродить журнал приводят их к встрече с бывшей первой помощницей Миранды — теперь уже влиятельной Эмили, которую играет Эмили Блант.
«Персонажи, очевидно, находятся на 20-летнем этапе своей карьеры и занимают совершенно разные позиции, и мир СМИ тоже претерпел значительные изменения. Карьера Энди в журналистике отражает опыт многих людей, работающих в этой сфере сегодня… Сиквел ― это фильм о женщине за сорок. Он о том, как примириться с миром таким, какой он есть, а не с тем миром, который ты хотел бы видеть», ― рассказал режиссер Дэвид Фрэнкел.
Первый тизер «Дьявол носит Prada-2» стал самым просматриваемым трейлером в 2025 году. За первые 24 часа он набрал 181,5 млн просмотров. Следующий ролик ― полноценный трейлер сиквела ― стал еще более популярным. Его за сутки посмотрели 222 млн раз, это рекорд для студии 20th Century Studios.
Недавно стало известно, что партнером «Дьявол носит Prada-2» стал Mercedes. В оригинальной картине 2006 года героиня Мерил Стрип появлялась на экране в Mercedes-Benz S-Class. В сиквеле она пересела на обновленный Mercedes-Maybach S-Class с отделкой салона ручной работы.