Трейлер «Дьявол носит Prada-2» стал самым популярным в 2025 году

Фото: 20th Century Studios

Дебютный трейлер «Дьявол носит Prada-2» стал самым просматриваемым в 2025 году. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на данные аналитической компании WaveMetrix.

Ролик продолжения комедии с Мерил Стрип и Энн Хэтэуэй собрал за первые 24 часа 181,5 млн просмотров. Это сделало его самым просматриваемым комедийным трейлером за 15 лет наблюдений WaveMetrix. 

Около трети всех просмотров пришлись на личные соцсети Хэтэуэй. Популярности видео прибавило и то, что релиз совпал с 43-летием актрисы. 

Второе и третье места заняли трейлеры игровых ремейков Disney ― «Моаны» (161,1 млн просмотров) и «Лило и Стича» (149,4 млн). 

Лишь один трейлер из рейтинга не относится к сиквелу, ремейку или уже существующей франшизе. Речь о «Майкле» ― байопике о Майкле Джексоне, чей ролик занял восьмое место. 

Топ-10 трейлеров кинотеатральных проектов: 

  1. «Дьявол носит Prada-2» — 181,5 млн просмотров за 24 часа
  2. «Моана» (2026) — 161,2 млн
  3. «Лило и Стич» (2025) — 149,4 млн
  4. «Фантастическая четверка: Первые шаги» — 144,1 млн
  5. «История игрушек-5» — 133,6 млн
  6. «Аватар: Пламя и пепел» — 127,6 млн
  7. «Зверополис-2» — 125,6 млн
  8. «Одиссея» — 121,4 млн
  9. «Майкл» — 113,9 млн
  10. «Злая. Часть 2» — 113 млн

Среди стриминговых проектов безоговорочным лидером стал финальный сезон хита Netflix «Очень странные дела». Его ролик с объявлением даты, тизер и первый полноценный трейлер заняли три из четырех верхних строчек рейтинга и в сумме набрали 490 млн просмотров.

Топ-10 трейлеров стриминговых проектов:

  1. «Очень странные дела», 5 сезон (объявление даты, Netflix) — 171,2 млн
  2. «Очень странные дела», 5 сезон (тизер, Netflix) — 164 млн
  3. «Игра в кальмара», 3 сезон (первый трейлер, Netflix) — 156,5 млн
  4. «Очень странные дела», 5 сезон (первый трейлер, Netflix) — 154,9 млн
  5. «Уэнсдей», 2 сезон (тизер, Netflix) — 119,5 млн
  6. «Наша вина» (тизер, Prime Video) — 115 млн
  7. «Удивительный мир Гамбола», 1 сезон (тизер, Hulu) — 111,3 млн
  8. «Игра в кальмара», 3 сезон (тизер, Netflix) — 109,9 млн
  9. «One Piece», 2 сезон (первый взгляд, Netflix) — 94,9 млн
  10. «Тейлор Свифт: The Eras Tour» (первый трейлер, Disney+) — 82,1 млн

В целом просмотры топ-10 кинотеатральных трейлеров снизились на 8% по сравнению с 2024-м, а «Дьявол носит Prada-2» не приблизился к рекорду прошлого года: тогда трейлер «Дэдпула и Росомахи», показанный во время Супербоула, набрал 262 млн просмотров за первые сутки.

