Том Харди покинет сериал «Гангстерленд» после второго сезона

Foo Fighters сняли клип «Of All People» в Грузии
Сериал «Спартак: Дом Ашура» закрыли после первого сезона
Джулия Робертс снимется в экранизации романа «Домашняя экономика» Кэти Хейс
Полиция Канады объявила, что пропавший актер Стюарт Маклин их сериала «Вирджин Ривер» мог быть убит
Умер саксофонист Дик Перри, известный по работе с Pink Floyd
Исследование: москвичи едят в постели чаще, чем занимаются сексом
Эд Ширан ушел из Warner Music спустя 15 лет сотрудничества
Бен Стиллер намерен сняться в комедийном сериале «Protective Custody»
Том Йорк раскритиковал музыкальную индустрию на церемонии Ivor Novello Awards
Появился первый кадр продолжения «Страстей Христовых» Мела Гибсона
Зак Креггер: моя экранизация Resident Evil основана на том, как бы я сам действовал в мире игры
Ученые: людей с психическими расстройствами сегодня вдвое больше, чем в 1990 году
В Россию запретили ввозить армянскую минеральную воду «Джермук»
Чарли Хитон сыграет сына Томми Шелби в продолжении «Острых козырьков». Посмотрите первый кадр
Сандра Хюллер рассказала, что считает себя больше театральной, чем киноактрисой
В «Севкабель Порту» открылась ярмарка современного искусства Port Art Fair
Хлоя Кардашьян жалеет, что удалила когти своим кошкам
Вышел первый ролик к сериалу «Рассвет „Воут“». В нем показали Штормфронт
Почти треть женщин получают от мужчин в подарок шаурму и роллы
Лупита Нионго ответила на критику из-за роли Елены Троянской в «Одиссее» Кристофера Нолана
В Музее декоративного искусства откроется выставка о скульпторе Вере Мухиной
На Каннском кинофестивале вручили неофициальную награду за лучшую собачью роль
В сети «Дринкит» появился нейробариста. Он придумывает кофе под настроение
У 90% таксопарков снизилась прибыль
Бритни Спирс предложила полицейским приготовить лазанью во время ареста за вождение в нетрезвом виде
Производитель «Доширака» купил бизнес-центр в Москве
Брэд Питт получил выговор от Квентина Тарантино на съемках «Однажды… в Голливуде»
Новый фильм с Джонни Деппом получил дату выхода

Том Харди покинет сериал «Гангстерленд» после второго сезона

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Showtime Networks

Актер Том Харди больше не появится в криминальном сериале «Гангстерленд». Как сообщают источники Variety, артист не вернется в проект после завершения съемок второго сезона, которые закончились еще в марте.

По информации инсайдеров, причиной стали конфликты на площадке между Харди, исполнительным продюсером Джезом Баттервортом, студией 101 Studios и другими участниками производства. Официально третий сезон пока не анонсирован, но из-за высоких рейтингов шоу его продолжение считается практически неизбежным.

В сериале Том Харди исполнял роль Гарри Да Соузы. Проект, созданный Ронаном Беннеттом, стартовал на Paramount+ весной прошлого года и быстро стал одним из самых популярных сериалов платформы. Вместе с Харди в шоу снимались Пирс Броснан, Хелен Миррен и Пэдди Консидайн.

Сюжет «Гангстерленда» рассказывает о криминальной семье Харриганов, которой руководят Конрад Харриган в исполнении Броснана и его жена Мэйв, сыгранная Миррен. Консидайн исполнил роль их сына Кевина.

Расскажите друзьям