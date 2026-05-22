Новый фильм с Джонни Деппом получил дату выхода

Триллер «Пьяница» с Джонни Деппом выйдет в мировой прокат 26 марта 2027 года. Об этом пишет Deadline со ссылкой на Lionsgate.

Изначально эта дата была закреплена за первой частью фильма «Воскрешение Христа» Мела Гибсона, однако студия перенесла ее на май 2027-го. Вторая часть картины выйдет годом позже — в мае 2028-го.

«Пьяницу» снял Марк Уэбб, режиссер «500 дней лета» и «Нового Человека-паука». Сценарий написал Зак Дин, известный по фильму «Война будущего». Продюсерами выступили Бэзил Иваник и Эрика Ли, работавшие над франшизой «Джон Уик».

По сюжету барменша с частной яхты знакомится с загадочным гостем на борту. Вскоре они оказываются втянуты в историю с влиятельной преступницей и выясняют, что связаны друг с другом неожиданным образом.

Главные роли в фильме исполнили Джонни Депп, Мэделин Клайн и Пенелопа Крус. Для Деппа и Крус это уже четвертый совместный проект после «Кокаина», «Пиратов Карибского моря: На странных берегах» и «Убийства в „Восточном экспрессе“».

