Кейт Буш получила первую награду как режиссер за фильм «Маленькая землеройка»

Певица Кейт Буш получила первую награду в качестве режиссера за свой дебютный фильм под названием «Little Shrew» («Маленькая землеройка»). Об этом сообщил Variety.
Буш поставила анимационную короткометражную картину на антивоенную тематику. Он победил на кинофестивале в Кармартен-Бей в Уэльсе. Саундтреком к картине стала песня Буш «Snowflake» из альбома «Fifty Words for Snow» 2011 года.
Мультфильм рассказал о маленьком зверьке, который в поисках надежды пересекает разрушенный бомбежками город. Буш сама написала сценарий проекта, а раскадровку черно-белой ленты создал Джим Кей на основе набросков певицы.
Доход от этого проекта Буш намерена передать на благотворительность. Деньги получит организация War Child, помогающая детям, пострадавшим от военных действий.