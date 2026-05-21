Tyga выступит в Москве в августе
Кантен Дюпье снял фильм в низкополигональной графике, как на PS2. Смотрим трейлер
Мэтт Деймон заменит Райана Гослинга в новом фильме создателей «Всё везде и сразу»
Смотрим новый трейлер второго сезона «Аватара: Легенда об Аанге»
СМИ: власти отложили введение платы за VPN-трафик в мобильных сетях
Netflix приобрел права на «Плохих Бриджет» — новый фильм режиссера «Kneecap»
Москвичам нужно в среднем 5 месяцев, чтобы найти работу
Россиянин стал первым в мире человеком, который покорил Эверест на одних руках
Гном Гномыч будет выступать за Азербайджан
Майка Монро в первом трейлере «Викторианской психопатки»
В Пермском крае владельцам торговых точек запретят хранить и распространять вейпы
Вышел трейлер мини-сериала «Вердикт» про суд над Майклом Джексоном
Дочь Гвинет Пэлтроу Эппл Мартин дебютирует в кино
У «Анатомии страсти» появится еще один спин-офф
Появились первые кадры «Получеловека» — сериала от создателя «Олененка»
В России появится новый ГОСТ на унитазы
Показываем трейлер «Мальчика и Лиса» — приключенческой драмы Жиля де Мэтра, которая выходит в РФ
В доме Зои Богуславской и Андрея Вознесенского в Переделкино появится музей
В Москве открылась выставка уличного искусства, посвященная 20-летию фестиваля «Граффити Винзавод»
О детективе Эркюле Пуаро снимут новый сериал
Квинта Брансон создаст и сыграет главную роль в фильме о Бетти Буп
В Москва-Сити построят 52-этажный небоскреб в виде оригами
Фестиваль «Новое движение» объявил состав жюри, программу и участников «Кинорынка»
Стартовало музыкальное шоу «Соль. Легенда». Среди участников — Uma2rman и Люся Чеботина
«Приключения Клиффа Бута» выйдут в эксклюзивный прокат в IMAX 25 ноября
В Лужниках пройдет День футбола
Рената Реинсве сыграет Мэри Уолстонкрафт в байопике «Если любовь умрет»
Кристофер Нолан признался, что никогда не пользовался электронной почтой

Шестой сезон «Эмили в Париже» будет последним

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Netflix

Сериал Netflix «Эмили в Париже» закончится на шестом сезоне, пишет Deadline.

Сейчас в Греции проходят съемки заключительной части. В них участвуют Лили Коллинз, Люка Браво, Эшли Парк и другие.

«Съемки фильма „Эмили в Париже“ с таким выдающимся актерским составом и [командой] стали путешествием всей моей жизни. <…> Нам не терпится поделиться с вами этой последней главой. Спасибо, что позволили нам стать частью вашей жизни, вдохновить вас на мечты о путешествиях и любовь к Парижу», — прокомментировал создатель сериала Даррен Стар.

Netflix опубликовал видео, в котором Лили Коллинз, исполняющая главную роль в проекте, сообщает фанатам о грядущем финале сериала. «Весь наш актерский состав и съемочная группа вкладывают душу в создание этого фантастического прощального сезона, который мы сейчас снимаем. Мне не терпится увидеть все это волшебство», — сказала актриса.
 

Видео: Netflix

«Эмили в Париже» — это комедийно-драматический сериал от Netflix. В нем рассказывается об американке, которая получает работу в престижном парижском маркетинговом агентстве. Премьера состоялась 2 октября 2020 года. События первых сезонов «Эмили в Париже»  проходили преимущественно во Франции, но затем шоу стали снимать и в других европейских локациях. Герои шоу побывали в Риме, Венеции и Сен-Тропе.

Расскажите друзьям