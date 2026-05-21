Шестой сезон «Эмили в Париже» будет последним

Сериал Netflix «Эмили в Париже» закончится на шестом сезоне, пишет Deadline.



Сейчас в Греции проходят съемки заключительной части. В них участвуют Лили Коллинз, Люка Браво, Эшли Парк и другие.



«Съемки фильма „Эмили в Париже“ с таким выдающимся актерским составом и [командой] стали путешествием всей моей жизни. <…> Нам не терпится поделиться с вами этой последней главой. Спасибо, что позволили нам стать частью вашей жизни, вдохновить вас на мечты о путешествиях и любовь к Парижу», — прокомментировал создатель сериала Даррен Стар.



Netflix опубликовал видео, в котором Лили Коллинз, исполняющая главную роль в проекте, сообщает фанатам о грядущем финале сериала. «Весь наш актерский состав и съемочная группа вкладывают душу в создание этого фантастического прощального сезона, который мы сейчас снимаем. Мне не терпится увидеть все это волшебство», — сказала актриса.

