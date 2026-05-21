Рената Реинсве сыграет Мэри Уолстонкрафт в байопике «Если любовь умрет»

Рената Реинсве, известная по фильмам «Худший человек на свете» и «Сентиментальная ценность», исполнит роль писательницы и феминистки XVIII века Мэри Уолстонкрафт в байопике «Если любовь умрет» («If Love Should Die») Миа Хансен-Лев. Об этом студия Mubi сообщила в Каннах.