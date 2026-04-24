Декорации для «Закулисья реальности» заняли почти 3000 квадратных метров

Поклонники спросили Парсонса, были ли декорации реальными или использовался CGI. Режиссер ответил: «Я бы сказал, на 90% реальные. Декорации занимали, кажется, около 30 тыс. квадратных футов».
Производством занимается компания A24. Парсонсу всего 19 лет — это делает его самым молодым постановщиком в истории студии. Релиз «Закулисья реальности» в США назначен на 29 мая. За прокат в России отвечает «Вольга» — премьера состоится 4 июня. Недавно завершились съемки.
Закулисьем — или бэкрумс — называют зародившийся на 4Chan жанр хоррора с бесконечным лабиринтом пустых лиминальных помещений, которые вызывают у зрителя тревогу. Их отличительные черты: желтые обои, гудящие лампы, старый ковер. У пространства несколько уровней, у каждого из которых свои особенности и обитатели.
По сюжету фильма мужчина (Чиветель Эджофор, «12 лет рабства») обнаруживает в магазине мебели странное пространство, полное тайн. В пустых комнатах бродят неизвестные фигуры и слышны голоса. Герой рассказывает о находке своему психотерапевту (Рената Рейнсве, «Сентиментальная ценность»), но та не слишком верит ему. Тогда мужчина решает доказать, что он не сумасшедший. Он берет камеру и отправляется вглубь таинственных коридоров.
Ранее вышли несколько тизеров. В одном показаны пустые помещения на разных уровнях здания. Судя по ролику, большинство комнат расположены под землей — окна есть только на первых двух уровнях. Во втором тизере уже появились герои. Персонаж Эджофора говорит: «Все эти комнаты. Это место создает их. Это словно лабиринт, он продолжается и продолжается. Иногда я боюсь, что потеряюсь».