Песочный человек и другие злодеи в новом промо «Паука-Нуара» с Николасом Кейджем

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Prime Video

Prime Video опубликовал проморолик сериала «Паук-Нуар» с Николасом Кейджем в главной роли. Премьера всех эпизодов состоится на стриминге 27 мая. 

В ролике показали злодеев: Песочного человека, Могильщика и Мегаватта, а также авторитета преступного мира Сильвермейна, которого сыграл Брендан Глисон, известный по фильмам о Гарри Поттере и трагикомедии «Банши Инишерина».

Видео: Prime Video

Действие «Паука-Нуара» развернется в альтернативном Нью-Йорке 1930-х годов. Сериал расскажет о стареющем и потерявшем надежду частном детективе. Ему придется столкнуться со своей прошлой жизнью в качестве единственного в городе супергероя. Сериал будет доступен как в черно-белом, так и цветном варианте. Так же были сделаны постеры: их два.

Первые два эпизода поставит и спродюсирует Гарри Брэдбир («Дрянь», «Убивая Еву»). Шоураннерами выступят Орен Узиель («Затерянный город») и Стив Лайтфут («Каратель»). Они создают сериал с обладателями премии «Оскар» — Филом Лордом, Кристофером Миллером и Эми Паскаль, — работавшими над фильмом «Человек-паук: Через вселенные». Производством занимается студия Sony Pictures Television эксклюзивно для MGM+ и Prime Video. 

«Человек-паук Нуар», созданный писателями Дэвидом Хайном, Фабрисом Сапольским и художником Кармине Ди Джандоменико, впервые появился в 2009 году в одноименной серии комиксов. По сюжету в 1933 году, во время Великой депрессии, молодой репортер Питер Паркер, тайно расследуя контрабанду древних статуй пауков, был укушен незаконно импортированным ядовитым членистоногим.

Расскажите друзьям