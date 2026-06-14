Каждый пятый россиянин не готов отказаться от пластиковой посуды

81% россиян готово отказаться от использования пластиковой посуды, говорится в исследовании SuperJob для РИА «Новости».
Из них однозначно могут это сделать 36%, еще 45% скорее согласны на экологичные альтернативы. При этом за год число согласных отказаться от пластика стало чуть меньше (на 3 процентных пункта).
19% опрошенных не готовы отказываться от пластиковой посуды. Из них 4% — категорически, 15% — скорее не готовы. В опросе участвовало 1600 респондентов.
Среди респондентов до 35 лет 87% готовы попрощаться с такой посудой, а среди тех, кто старше 45 лет, — только 75%. Мужчины и женщины отвечают почти одинаково (82% и 81% могут обойтись без пластика).
Те, кто выступают против отказа от одноразовой посуды, считают, что ее трудно заменить в быту. «А вы готовы мыть посуду после шашлыков на даче?», — сказали сторонники пластика в исследовании.