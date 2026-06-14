«Я не киллер» с Гленом Пауэллом превратят в сериал

«Отличительная черта этого фильма — он о многих вещах. Об идентичности, самости и страсти. Но на уровне сюжета он просто о парне, который заходит слишком далеко. Страсти ведут его в том направлении, где он обманывает того, в кого влюблен, и становится кем‑то другим», — рассказывал о фильме Линклейтер.