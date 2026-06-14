«Я не киллер» с Гленом Пауэллом превратят в сериал

Netflix разрабатывает сериал по мотивам фильма «Я не киллер», сообщает Deadline.
Оригинальная картина вышла в 2023 году. Идея принадлежала Ричарду Линклейтеру, соавтором выступил Глен Пауэлл, он же исполнил главную роль. Оба станут исполнительными продюсерами сериала. Сценарий напишет Стивен Фолк («Ты — отстой»). Производством занимаются AGC Television и BarnStorm Productions Пауэлла.
В основе сюжета лежит реальная история техасского полицейского Гэри Джонсона, который под видом наемника выводил на чистую воду заказчиков убийств. В фильме герой не полицейский, а профессор, притворяющийся киллером. Он постоянно меняет личность для встреч с клиентами.
Миссии Джонсона шли блестяще до тех пор, пока он не встретил женщину, желающую сбежать от абьюзивного мужа. Гэри влюбляется в нее, но та оказывается опаснее, чем он предполагал.
«Отличительная черта этого фильма — он о многих вещах. Об идентичности, самости и страсти. Но на уровне сюжета он просто о парне, который заходит слишком далеко. Страсти ведут его в том направлении, где он обманывает того, в кого влюблен, и становится кем‑то другим», — рассказывал о фильме Линклейтер.