14 главных сериалов весны-2026, на которые не жалко тратить жизнь

Март
«ГКС. Сент-Луис» («DTF St. Louis»)
1 марта, HBO
Лирический анти-тру-крайм.
Два ведущих провинциального прогноза погоды (Дэвид Харбор и Джейсон Бейтман) оказываются героями криминальной хроники, после того как решают протестировать приложение для знакомств под говорящим названием «ГКС. Сент-Луис» (аббревиатура в данном случае расшифровывается как «готов к сексу»).
Это полностью авторский проект нашего любимчика Стивена Конрада («Патриот», «Предприятие „Божий дар“»), обладателя одного из самых уникальных голосов на современном телевидении. Четыре года назад проект разрабатывался как тру-крайм по мотивам реального убийства дантиста, но со временем перерос в нечто иное и теперь позиционируется как полностью оригинальная история. В «Патриоте» фолк-карьера героя-разведчика была интересна автору не меньше, чем похождения в рамках основной карьеры, так и здесь мужская уязвимость оказывается не в меньшем приоритете, чем ход расследования.
«Владимир» («Vladimir»)
5 марта, Netflix
Ромком повышенной температуры.
Замужняя преподавательница колледжа (Рейчел Вайс) сексуально одержима годящимся ей в сыновья коллегой — писателем по имени Владимир (Лео Вудолл).
Писательница и шоураннер Джулия Мэй Джонас самостоятельно занялась переносом на малые экраны своего одноименного бестселлера. Среди постановщиков — видная женатая пара инди-режиссеров Шэри Спрингер Берман и Роберт Пульчини («Американское великолепие», «Наследники»), которым однозначно под силу сделать не бледную, а вполне насыщенную вариацию сюжета «Бриджит Джонс» (что поделать, если даже молодой красавчик Вудолл украден авторами сериала из популярной франшизы).
«Быть присяжным: Корпоративный ретрит» («Jury Duty Presents: Company Retreat»), 2-й сезон
20 марта, Amazon Prime Video
Пранк, который зашел слишком далеко (по направлению к новой искренности).
Добродушный работник фирмы по производству острого соуса даже не подозревает, что корпоративный ретрит, на котором решается судьба семейного бизнеса, — одна большая постановка, где все, кроме него, — нанятые артисты.
Команда оригинальной пранк-комедии «Быть присяжным», ставшей сенсацией телесезона-2023, снова в деле: среди них — продюсеры Ли Айзенберг и Джин Ступницки, а также режиссер Джейк Шимански (автор культовых мокьюментари «Семь дней в аду» и «На колесах»). Не стоит обращать внимание на то, что за минувшие годы авторы не давали разгораться хайпу вокруг продолжения, — в этом виновата специфика формата. Кто знает, может, они снимают уже и третий сезон, в котором главный герой — это вы!
«Наживка» («Bait»)
25 марта, Amazon Prime Video
Самоироничный мокьюментари-ситком.
В меру успешный молодой актер (Риз Ахмед) неожиданно оказывается на хайпе, когда в СМИ начинают распространяться слухи о том, что он ведущий кандидат на роль Бонда.
Неужели Риз Ахмед читает «Афишу Daily»? Ведь это у нас пять лет назад выходил топ возможных кандидатов на роль Бонда, который возглавил именно он. Кроме шуток, сюжет его остроумного сериала о неприглядной изнанке киноиндустрии сильно напоминает прошлогодний кейс Каллума Тернера, который несколько месяцев наслаждался повышенным вниманием, не подтверждая и не отрицая слухов о кастинге на роль агента-007.
«У меня очень плохое предчувствие» («Something Very Bad Is Going to Happen»)
26 марта, Netflix
Убийственное сочетание фолк-хоррора и токсичной мелодрамы.
Создатели нарочно скрывают подробности сюжета: известно лишь, что с женихом и невестой происходит что-то абсолютно чудовищное за неделю до свадьбы.
Шоураннер-дебютантка Хейли З.Бостон работает под крылом братьев Даффер, для которых этот сериал станет первым проектом после «Очень странных дел» (анимационный спин-офф «ОСД» не в счет). Половину серий снимет Вероника Тофильская, постановщица «Олененка» — одного из самых невыносимо жутких сериалов нашего времени.
Апрель
«Цугаи загробного мира» («Daemons of the Shadow Realm»)
4 апреля, Crunchyroll
Сёнэн-аниме — то есть фэнтези-боевик для мальчиков-подростков.
Брат и сестра, живущие в объятой войной фэнтези-стране, открывают способность призывать из загробного мира демонов-цугаев.
«Цугаи загробного мира» — экранизация одноименной манги Хирому Аракавы, создательницы классической серии «Стальной алхимик». Ее свежую работу не назвать большим хитом, но вполне возможно, что боевик расцветет в виде анимации. За продакшен, как и в случае с двумя экранизациями «Алхимика», отвечает студия Bones, в кресле режиссера — ветеран индустрии Масахиро Андо, известный полнометражным дебютом «Меч чужака», а также успевший поработать в качестве раскадровщика и режиссера эпизода над обоими «Алхимиками».
«Миниатюрная жена» («The Miniature Wife»)
9 апреля, Peacock
Злой научно-фантастический ромком о реалиях брака.
Изобретатель-стартапер (Мэттью МакФэдьен) приносит домой агрегат для изменения размеров сельхозпродукции, за который случайно хватается его жена-писательница (Элизабет Бэнкс) и уменьшается до размеров Дюймовочки. Ученый не спешит исправлять ошибку, а вместо этого втайне наслаждается беспомощностью супруги.
За феминистское переосмысление сюжетов сатиры «Короче», фарса «Дорогая, я уменьшил детей» и хоррора «Невероятно худеющий человек» отвечают шоураннеры-дебютанты Дженнифер Эймс и Стив Тернер. Зато на главные роли подобраны гениальные комедийные артисты, а постановщиком почти половины сезона выступил живой классик жанра Грег Моттола («SuperПерцы»).
«Эйфория» («Euphoria»), 3-й сезон
12 апреля, HBO
На смену стилизованной фантазии из жизни старшеклассников приходит настоящий экшн-блокбастер — что-то среднее между боевиками Майкла Бэя и криминальными комедиями-тарантиноидами.
Вступив во взрослую жизнь, каждый из вчерашних бедовых одноклассников находит свой способ зарабатывать на жизнь — в основном нелегальный или как минимум аморальный.
За четыре года, миновавших с предыдущего сезона «Эйфории», чуть ли не все ее актеры стали мировым звездами (обидно только за Алексу Деми), а шоураннер Сэм Левинсон превратился из подающего надежды непо-беби в маньериста-мегаломана, который всех взбесил «Кумиром» (впрочем, не всем в нашей редакции такой авторский подход показался багом, а не фичей). Это будет или оглушительная катастрофа, или душераздирающий триумф — третьего не дано.
«У Марго проблемы с деньгами» («Margo’s Got Money Troubles»)
15 апреля, Apple TV
Ультрасовременный роман воспитания.
Студентка (Эль Фэннинг) беременеет от преподавателя, после чего, получив от мамы-официантки (Мишель Пфайффер) и папы-рестлера (Ник Офферман) лишь моральную поддержку, запускает карьеру производительницы онлайн-контента для взрослых.
Хитмейкер-многостаночник Дэвид Э.Келли («Большая маленькая ложь», «Отыграть назад»), специализирующийся, скажем так, на «мыле» с претензиями, снова собрал первоклассный актерский состав (кроме упомянутых артистов на втором плане задействована Николь Кидман; ради этого сериала шоураннер нарушил обещание не снимать собственную жену Мишель Пфайффер). К тому же это его первое сотрудничество с инди-студией A24 — может и правда получиться что-то свежее.
«Грызня» («Beef»), 2-й сезон
16 апреля, Netflix
Триллер о пассивной агрессии и новой искренности.
Рабочий момент становится триггером для вражды между парами миллениалов (Оскар Айзек и Кэри Маллиган) и зумеров (Чарлз Мелтон и Кейли Спэни), все они сотрудники одного элитного кантри-клуба.
Второй том альманаха «Грызня» — все еще детище шоураннера Ли Сон Чжина. По сравнению с оригиналом он явно расширил масштаб происходящего (в сюжете задействованы также азиаты-миллиардеры, владеющие клубом) и позвал на роли исключительно голливудских звезд. Посмотрим, удастся ли ему сделать редкий успешный блокбастер по мотивам скромного инди.
«Игра лжецов» («Liar Game»)
Апрель, TV Tokyo
Аниме об азартных играх на выживание.
Наивная студентка объединяет усилия с опытным мошенником, чтобы заработать кучу денег в игре, которую организовали богачи, всячески приветствующие обман и читерство.
До «Игры в кальмара» Хван Дон Хека была «Игра лжецов» Синобу Каитани. Разумеется, в Японии комиксы об играх на выживание — целый жанр, но правда и в том, что Хван называл «Игру лжецов» одним из главных вдохновителей своего суперхита. Эту мангу уже экранизировали дважды в виде игрового сериала (в Японии в 2000-е и в Корее в 2010-е), а теперь вниманию зрителей предлагается многообещающая аниме-версия от студии Madhouse и режиссера Юдзо Сато, собаку съевших на этом жанре (ранее сняли классических «Акаги» и «Кайдзи»).
Май
«Максимальное удовольствие гарантировано» («Maximum Pleasure Guaranteed»)
20 мая, Apple TV
Ироничный детектив в пригороде.
Мама-одиночка (Татьяна Маслани), недавно пережившая развод, начинает расследование преступлений вокруг юношеской футбольной лиги, которое приводит ее к неожиданно зловещим открытиям.
Главный драматург — шоураннер-дебютант Дэвид Роузен, зато в кресле главного постановщика — классик американской кинокомедии XXI века Дэвид Гордон Грин («Ананасовый экспресс», «Властелин разметки»).
«Бороуз» («The Boroughs»)
21 мая, Netflix
Загадочные подростковые приключения с пенсионерами вместо подростков.
Группа друзей из закрытого жилищного комплекса для пенсионеров (Альфред Молина, Билл Пуллман, Джина Дэвис и другие) должна дать отпор монстрам из другого мира.
Второй новый продюсерский проект братьев Даффер на Netflix — фактически ремейк «Очень странных дел» с пенсионерами. Шоураннеры Джеффри Аддисс и Уилл Мэттьюс ранее создали для стриминга удивительный приквел «Темного кристалла», так что и здесь может получиться что-то забавное и необычное.
«Паук-Нуар» («Spider-Noir»)
25 мая, MGM+/Amazon Prime Video
Смесь супергероики и неонуара в равных пропорциях.
Стареющий частный сыщик (Николас Кейдж), которого когда-то укусил радиоактивный паук, вынужден снова надеть запылившийся костюм, оказавшись впутанным в неожиданно липкую паутину расследования.
Николас Кейдж, играющий Человека-Паука, по собственному выражению, «между Богартом и Багзом Банни» — такой аттракцион, который мы не заслужили. Да и сочетание двух самых экспрессивных жанров в истории Голливуда — потенциальная эстетическая бомба. Увы, в шоураннерах заявлены не хватавшие с неба звезд авторы (сценарист «Парадокса Кловерфилда» Орен Узил, шоураннер «Шантарама» Стив Лайтфут), а в постановщиках — телеремесленники средней руки. Впрочем, трейлер выглядит вполне сносно, а стриминг наряду с обычным релизом предлагает смотреть «аутентичную» черно-белую версию. Мы однозначно за этот вариант!
Также возвращаются
«Вампиры средней полосы», 2-я половина финального сезона (27 февраля, Start)
«Маршалы», спин-офф «Йеллоустона» (1 марта, CBS)
«Невероятные приключения ДжоДжо», 6-й сезон (19 марта, Netflix)
«Возвращение», финальный сезон (22 марта, HBO)
«Сорвиголова: Рожденный заново», 2-й сезон (24 марта, Disney+)
«Друзья и соседи», 2-й сезон (3 апреля, Apple TV)
«Звездные войны. Дарт Мол: Повелитель теней», спин-офф мультсериала «Звездные войны: Войны клонов» (6 апреля, Disney+)
«Заветы», продолжение «Рассказа служанки» (8 апреля, Hulu)
«Малкольм в центре внимания: Жизнь все еще несправедлива», легасиквел (10 апреля, Hulu)
«Криминальное прошлое», 2-й сезон (22 апреля, Apple TV)
«Очень странные дела: Байки из 85-го», анимационный спин-офф (23 апреля, Netflix)
«Devil May Cry», 2-й сезон (12 мая, Netflix)
«Соперники», 2-й сезон (15 мая, Hulu)
«Звездный городок», спин-офф «Ради всего человечества» (29 мая, Apple TV)