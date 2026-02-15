Дэвид Э.Келли нарушил свое обещание никогда не работать с собственной женой Мишель Пфайффер

Бразилия стала первой в истории страной Южной Америки, выигравшей медаль на зимней Олимпиаде
Netflix закрыл аниме «Терминатор: Зеро» после первого сезона
«Бомбора» выпустит издание «Официальная кулинарная книга Atomic Heart»
В Москве запустили курс по ИИ для пятиклассников
Площадь льда в Финском заливе стала максимальной за 10 лет
Несколько колоний в Мордовии купили аппараты для приготовления попкорна и сладкой ваты
Жора Крыжовников намекнул на второй сезон сериала «Слово пацана»
Чтение и письмо могут снизить риск деменции почти на 40%
Россияне по итогам 2025 года накопили рекордные 17,1 триллиона наличных рублей
Ирландец возрождает забытый спорт ― подъем камней
В Петербурге завели уголовное дело за снос сталинки в центре города
Эфиопию назвали страной с самым доступным «блинным туризмом»
Россияне купили более 15 тысяч чучел на Wildberries перед Масленицей
Рекордные 15,3 млн зрителей посмотрели «Щенячий кубок» ― это как «Супербоул», но с песелями
В Нью-Йорке открылось кафе для свиданий с ИИ-компаньонами
Секс, наркотики и рок-н-ролл в тизере сериала «Вампир Лестат» ― продолжения «Интервью с вампиром»
Жители Тихвина спасли волка
Элизабет Мосс снимется в юридической драме «Conviction». Ее выпустит Hulu
В Лувре и Версале годами продавали поддельные билеты. Это могло нанести ущерб на 10 млн евро
40% пар советуются с ИИ о реальных конфликтах
В Олимпийской деревне закончились бесплатные презервативы
Глава Instagram* заявил, что чрезмерное использование социальных сетей не равносильно зависимости
Правительство одобрило продажу здания Рижского вокзала
Вупи Голдберг спродюсирует документалку об олимпийцах-беженцах «Больше чем медаль»
Арсен Маркарян попросил суд рассмотреть его дело в особом порядке
«Кто был вашим кинокрашем?»: карточки Movie Lovers Cards помогут узнать друг друга через кино
В  Лувре произошла крупная протечка воды
Никита Ефремов и Саша Бортич поучаствуют в сериале о невербальном аутизме «В Хогвартс я не попал»

Дэвид Э.Келли нарушил свое обещание никогда не работать с собственной женой Мишель Пфайффер

Афиша Daily
Фото: A24

Сценарист и продюсер Дэвид Э.Келли, создатель «Большой маленькой лжи», пошутил, что наконец нарушил данное себе обещание никогда не работать с собственной женой Мишель Пфайффер.

Актриса, трехкратная номинантка на «Оскар», сыграла одну из главных ролей в его новом проекте для Apple TV+ — экранизации романа Руфи Торп «У Марго проблемы с деньгами».

Келли признался, что книга сама расставила все по местам. Ник Офферман согласился на роль, прочитав роман еще до знакомства со сценарием, а Эль Фэннинг, по словам продюсера, «уже была Марго» задолго до начала съемок. Сложнее всего оказалось с актрисой на роль матери главной героини.

«Я поклялся никогда с ней не работать», — усмехнулся Келли, кивая на сидящую рядом жену. «Я очень сложная», — парировала Пфайффер.

«Когда я читал книгу, я видел только одного человека в этой роли. И нам невероятно повезло, что она сказала „да“. Это второе по везению согласие, которое я от нее получил», — добавил сценарист, намекая на их брак, длящийся более 30 лет.

Премьера восьмисерийной драмы состоится на Apple TV+ 15 апреля. Сюжет расскажет о молодой матери Марго, дочери экс-официантки Hooters и бывшего рестлера, которая пытается выбраться из долгов и построить карьеру писательницы. 

Расскажите друзьям
Теги:
Apple