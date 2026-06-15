Рейнн Уилсон сказал, что «Офис» было бы трудно снимать в современных реалиях

Звезда «Офиса» Рейнн Уилсон считает, что этот ситком не мог бы быть снят в сегодняшних обстоятельствах. Об этом он сказал в интервью Fox News Digital.



«Я действительно чувствую, что нельзя было бы снять „Офис“ сегодня. Было бы слишком трудно быть настолько неполиткорректными, насколько было шоу. И я очень скучаю по этому», — пояснил актер. Он добавил, что в «Офисе» было много «действительно неуместного» юмора, особенно со стороны его персонажа Дуайта Шрута и исполнителя главной роли Майкла Скотта Стива Кэрелла.



Уилсон снялся в роли Шрута во всех девяти сезонах сериала «Офис», который транслировался на канале NВС с 2005 по 2013 год. Недавно «Офис» получил продолжение — сериал «Газета», премьера которого состоялась на канале Peacock в сентябре 2025 года.



Ранее актер Стив Кэрелл рассказал о кастинге в «Офис». Большинство участников считали, что адаптация британского хита обречена на провал.