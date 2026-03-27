Стив Кэрелл рассказал, как Пол Радд отговаривал его от роли в «Офисе»

Стив Кэрелл, сыгравший Майкла Скотта в культовом американском ситкоме «Офис», раскрыл детали кастинга в подкасте Эми Полер «Good Hang».

По словам актера, большинство актеров в Голливуде, включая его коллегу Пола Радда, считали, что адаптация британского хита обречена на провал.

«Радд отвел меня в сторону и сказал: „Не делай этого, чувак. Не пробуйся. Нет никаких шансов“», — вспоминает Кэрелл. Сама Полер призналась, что тоже думала: «Это ужасная идея. Никто не может быть так хорош, как Рики Джервейс».

Сомнения подкреплялись и реакцией тестовой аудитории: пилотный эпизод стал самым низко оцененным в истории NBC. «Люди его ненавидели», — отметил актер.

Чтобы не подражать игре Джервейса, Кэрелл сознательно избегал просмотра оригинальной версии, посмотрев всего минуту. Несмотря на все предсказания, американская версия «Офиса» стала одним из самых успешных и любимых комедийных сериалов в истории. 

Сам Кэрелл, однако, не появился в недавно вышедшем спин-оффе «Газета», но вместе с Джоном Красински заглянул на съемочную площадку в первый день, чтобы пожелать удачи новой команде.

