Зак Брафф рассказал, почему создатели «Клиники» решили сделать продолжение более серьезным

Фото: 20th Television

Зак Брафф рассказал, что авторы продолжения сериала «Клиника» сознательно отказались от слишком абсурдного юмора, которым славились поздние сезоны оригинального шоу.

По словам Браффа, к концу оригинального сериала сценаристы начали слишком увлекаться безумными сюжетами. В качестве примера он вспомнил эпизод, где героев Джей Ди и Терка преследовали страусы, охранявшие дом персонажа Джейсона Бейтмана.

Брафф рассказал, что при создании нового сезона команда хотела вернуть атмосферу ранней «Клиники», сделав проект более приземленным и эмоциональным. При этом авторам пришлось искать баланс между ожиданиями поклонников, требованиями Hulu и ABC/Disney, а также собственным видением.

Актер подчеркнул, что работа над пилотным эпизодом сопровождалась серьезным давлением, так как фанаты очень трепетно относятся к сериалу. «Люди не представляют, насколько важна для зрителей „Клиника“. Нужно было сохранить дух шоу, но сделать его актуальным для 2026 года», — объяснил Брафф.

Он также рассказал о возвращении к работе с Джоном Си Макгинли, сыгравшим доктора Кокса. По словам Браффа, их отношения за годы стали гораздо ближе, и это сильно повлияло на эмоциональные сцены в продолжении.

