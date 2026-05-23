Зак Брафф рассказал, почему создатели «Клиники» решили сделать продолжение более серьезным

Зак Брафф рассказал, что авторы продолжения сериала «Клиника» сознательно отказались от слишком абсурдного юмора, которым славились поздние сезоны оригинального шоу.
По словам Браффа, к концу оригинального сериала сценаристы начали слишком увлекаться безумными сюжетами. В качестве примера он вспомнил эпизод, где героев Джей Ди и Терка преследовали страусы, охранявшие дом персонажа Джейсона Бейтмана.
Брафф рассказал, что при создании нового сезона команда хотела вернуть атмосферу ранней «Клиники», сделав проект более приземленным и эмоциональным. При этом авторам пришлось искать баланс между ожиданиями поклонников, требованиями Hulu и ABC/Disney, а также собственным видением.
Актер подчеркнул, что работа над пилотным эпизодом сопровождалась серьезным давлением, так как фанаты очень трепетно относятся к сериалу. «Люди не представляют, насколько важна для зрителей „Клиника“. Нужно было сохранить дух шоу, но сделать его актуальным для 2026 года», — объяснил Брафф.
Он также рассказал о возвращении к работе с Джоном Си Макгинли, сыгравшим доктора Кокса. По словам Браффа, их отношения за годы стали гораздо ближе, и это сильно повлияло на эмоциональные сцены в продолжении.