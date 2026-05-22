Джулия Робертс снимется в экранизации романа «Домашняя экономика» Кэти Хейс

Фото: Christopher Polk/2026GG / Getty Images

Оскароносная актриса Джулия Робертс, звезда «Красотки» и «После охоты», снимется в экранизации романа «Домашняя экономика» («Home Economics») Кэти Хейс. Об этом написал Deadline.

Робуртс выступит также продюсером картины наряду с Марком Платтом из Marc Plat Productions, Лизой Робертс Гиллан и Марисой Йерес Джил из Red Om Films. Они купили права на киноадаптацию книги Хейс еще до ее выхода.

Релиз романа запланирован на 2027 год. Его выпустит издательство Pamela Dorman Books. Уже известно, что книгу опубликуют по меньшей мере в 11 зарубежных странах.

Сюжет книги и фильма пока держатся в секрете. Разработкой сценария займется сама Хейс, которая выступит одновременно исполнительным продюсером фильма. Премьера ленты ожидается не ранее 2028 года.

