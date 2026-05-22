Том Йорк раскритиковал музыкальную индустрию на церемонии Ivor Novello Awards

Фронтмен Radiohead Том Йорк раскритиковал музыкальную индустрию после получения награды Academy Fellowship на церемонии Ivor Novello Awards. Об этом сообщил Rolling Stone.
Йорк исполнил на шоу новую песню «Space Walk», а также акустическую версию трека Radiohead «Jigsaw Falling Into Place». После этого он заявил, что индустрия не обеспечивает артистов даже подобием стабильного дохода.
«Они [звукозаписывающие компании и стриминговые сервисы] продолжают использовать грязные, непрозрачные бухгалтерские трюки, которые применяли крупные лейблы еще в 90-х», — посетовал музыкант.
По мнению Йорка, ситуация должна измениться. «Эта индустрия умрет, и вместе с ней — те, кто ее губит, если вы и дальше будете обесценивать следующее поколение артистов и их фанатов. Просто помните: без нас вы — ничто!» — обратился он к представителям лейблов и дистрибьютерам, посоветовав им заняться делом.