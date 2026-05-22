В Россию запретили ввозить армянскую минеральную воду «Джермук»

Роспотребнадзор запретил ввозить в страну и продавать армянскую минеральную воду «Джермук». Об этом сообщил «Интерфакс».

В продукции обнаружили превышенное содержание гидрокарбоната — иона, хлоридов и сульфатов. Состав воды не соответствует информации, указанной на маркировке, пояснили в ведомстве.

«Введение в заблуждение относительно лечебных свойств продукции может привести к неэффективному лечению, ухудшению здоровья», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Ранее Россельхознадзор ввел ограничения на ввоз цветов из Армении. Причиной стала необходимость «защиты фитосанитарного благополучия и экспортного потенциала России».

