В московском районе Северное Измайлово демонтируют ТЦ «Первомайский», который считался первым торговым центром в Советском Союзе. Об этом пишет Msk1.



На месте здания, предположительно, построят жилые высотки. В феврале его выкупила группа компаний инвестора Владимира Воронина. По данным «Коммерсанта», сумма сделки могла превысить 7 млрд рублей.



«Первомайский» открылся в 1969 году. Сначала его официально называли универмагом. Он стал одним из первых торговых центров в СССР, где посетителям были доступны несколько форматов: магазины, ресторан, кофейни, ателье, парикмахерская и торговые залы.



Недавно стало известно, что в московском Люблино снесут шесть домов 1930-х годов постройки. На их месте построят многоэтажки по программе реновации.

