В Москве обновят музей-заповедник «Кузьминки-Люблино»

В Москве начинается масштабное обновление музея-заповедника «Кузьминки-Люблино», пишет mos.ru.



Работы займут два года. В 2026-м планируют обновить входные и партерные зоны, а также центральную часть парка. В проект входят пешеходная аллея с фонтанами и цветниками и экотропа, которая пройдет на высоте 4,5 метра над землей.



Кроме того, реконструируют скейт-парк площадью 1600 квадратных метров, обновят спортивные площадки, зоны для настольного тенниса и ледовый каток. Для горожан установят современные воркаут-комплексы и площадку для дрессировки собак.