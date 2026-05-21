Кинокомпания «Пионер» поделилась с «Афишей Daily» трейлером фильма «Мальчик и Лис» — семейной приключенческой драмы о ребенке, который потерялся в Сахаре и вырос среди диких животных. Картина выйдет в российский прокат 18 июня.
Фильм снял Жиль де Мэтр, режиссер «Мии и белого льва» и «Эллы и черного ягуара». В основу сюжета легла реальная история, произошедшая в начале XX века, а также книга Моники Зак «Hadara, l’enfant autruche».
Главный герой — двухлетний Хадара, который теряется в пустыне после песчаной бури. Оставшись один, он учится находить воду и еду, спасаться от опасностей и жить рядом с животными. Его спутником становится быстрый и смелый лис. Вместе они проводят среди песков годы, пока в их мир вновь не приходят люди.
По сюжету Хадара прожил в дикой природе десять лет. После возвращения к людям ему пришлось заново учиться говорить, читать, считать и жить в обществе. Позже он создал семью, но спустя годы принял неожиданное решение — снова уйти в пустыню.
Жиль де Мэтр узнал об этой истории еще во время съемок «Мии и белого льва», но вернулся к ней во время пандемии, когда прочитал книгу Зак. По словам режиссера, он хотел снять фильм, после которого дети и взрослые смогут поговорить друг с другом о том, что сильнее формирует человека — природа или окружение.
Съемки проходили в Марокко. В фильме задействовали настоящих животных — страусов и фенеков. После работы над картиной их передали в реабилитационный центр дикой природы La Perle aux Oiseaux под Марракешем.
«Мальчик и лис» — совместное производство Франции, Бельгии и Марокко. В ролях снялись Наэль Тран, Наиль Буаззауи, Зайн Секкат, Кев Адамс, Неж де Мэтр, Мун Газали и другие.