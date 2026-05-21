СМИ: власти отложили введение платы за VPN-трафик в мобильных сетях
Netflix приобрел права на «Плохих Бриджет» — новый фильм режиссера «Kneecap»
Москвичам нужно в среднем 5 месяцев, чтобы найти работу
Россиянин стал первым в мире человеком, который покорил Эверест на одних руках
Майка Монро в первом трейлере «Викторианской психопатки»
В Пермском крае владельцам торговых точек запретят хранить и распространять вейпы
Вышел трейлер мини-сериала «Вердикт» про суд над Майклом Джексоном
Дочь Гвинет Пэлтроу Эппл Мартин дебютирует в кино
У «Анатомии страсти» появится еще один спин-офф
Появились первые кадры «Получеловека» — сериала от создателя «Олененка»
В России появится новый ГОСТ на унитазы
Показываем трейлер «Мальчика и Лиса» — приключенческой драмы Жиля де Мэтра, которая выходит в РФ
В доме Зои Богуславской и Андрея Вознесенского в Переделкино появится музей
В Москве открылась выставка уличного искусства, посвященная 20-летию фестиваля «Граффити Винзавод»
О детективе Эркюле Пуаро снимут новый сериал
Квинта Брансон создаст и сыграет главную роль в фильме о Бетти Буп
В Москва-Сити построят 52-этажный небоскреб в виде оригами
Фестиваль «Новое движение» объявил состав жюри, программу и участников «Кинорынка»
Стартовало музыкальное шоу «Соль. Легенда». Среди участников — Uma2rman и Люся Чеботина
«Приключения Клиффа Бута» выйдут в эксклюзивный прокат в IMAX 25 ноября
В Лужниках пройдет День футбола
Рената Реинсве сыграет Мэри Уолстонкрафт в байопике «Если любовь умрет»
Кристофер Нолан признался, что никогда не пользовался электронной почтой
Майкл Бэй снимет фильм о крупнейшей американской спасательной операции в Иране
Билли Джоэл выступил против фильма о себе, назвав его «юридически и профессионально ошибочным»
Московский зоопарк подключился к спасению бегемотов Пабло Эскобара в Колумбии
В «Коломенском» уничтожают историческую булыжную дорогу
Анджелина Джоли говорит по-французски в трейлере фильма «Кутюр»

Гном Гномыч будет выступать за Азербайджан

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Софья Сандурская/Агентство «Москва»

Сын российского фигуриста Евгения Плющенко Александр Плющенко, известный по прозвищу Гном Гномыч, будет выступать в фигурном катании за Азербайджан, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источники.

Федерация фигурного катания на коньках России дала юному спортсмену открепление на заседании исполкома организации. Он сможет представлять Азербайджан на международных соревнованиях со следующего сезона после получения специального документа от Международного союза конькобежцев (ISU).

В материале агентства утверждается, что решение о переходе приняли в связи с тем, что у Александра Плющенко мало шансов попасть в сборную России. «Он старательный спортсмен хорошего уровня, но пока в его возрасте ребята в нашей стране уже прыгают по два четверных и готовятся штурмовать новые, Саша лишь робко присматривается к сложным прыжкам и ограничивается стабилизацией тройных. В этих условиях Саше попросту не было места», — пишет корреспондент РИА «Новости».

Отмечает, что он не состоял ни в каких сборных на национальном уровне в России. Его тренировочный процесс проходил в частной школе отца. По мнению аналитика РИА «Новости», это облегчает юридические аспекты транзита.

«Да, Саша получил спортивное гражданство Азербайджана на пять лет. Посмотрим, что из этого получится. Саша еще очень маленький, ему 13 лет. В сборной России он не состоял, в этом сезоне по разным причинам в соревнованиях не принимал участия и таким образом отсидел карантин. Ничье место не занимал, занимался в моей частной академии», — рассказал отец фигуриста. 

Александр Плющенко — сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской. Прозвище Гном Гномыч он получил при рождении из-за маленького веса. С 6 месяцев у него появился профиль в инстаграме*. Сейчас у него более 1,3 млн подписчиков.

* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

Расскажите друзьям