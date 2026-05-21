«Приключения Клиффа Бута» выйдут в эксклюзивный прокат в IMAX 25 ноября

Фото: Columbia Pictures

Фильм «Приключения Клиффа Бута» — сиквел «Однажды… в Голливуде» — выйдет в кинотеатрах IMAX 25 ноября, сообщает Variety. На стриминговом сервисе Netflix картина появится 23 декабря.

В кинопрокате проект занял слот другого релиза Netflix — «Нарнии» Греты Гервиг. Изначально именно он был запланирован на День благодарения 2026 года, но в итоге премьеру перенесли на 2027 год.

Брэд Питт вернулся к роли каскадера Клиффа Бута, которая принесла ему «Оскар», «Золотой глобус», BAFTA и другие награды за лучшую мужскую роль второго плана. Режиссером сиквела выступил Дэвид Финчер, сценарий написал Квентин Тарантино.

Действие «Приключений Клиффа Бута» разворачивается в 1977 году, спустя 8 лет после событий оригинального фильма. Судя по фото со съемочной площадки, герой Питта обзавелся усами.

Оператором картины стал Эрик Мессершмидт, известный со сотрудничеству с Финчером в «Манке», «Убийце» и «Охотнике за разумом». «Приключения Клиффа Бута» станут третьим фильмом Финчера для Netflix.

