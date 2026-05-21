СМИ: власти отложили введение платы за VPN-трафик в мобильных сетях

Власти решили отложить введение платы за использование более 15 гигабайт международного трафика в месяц в мобильных сетях. Об этом сообщили источники Forbes, РБК и «Коммерсанта».
Предполагаемая мера обсуждалась в рамках борьбы с VPN и средствами обхода блокировок. По словам собеседника Forbes, близкого к одному из операторов связи, запуск, вероятно, перенесут до конца года из-за технических сложностей. Другой источник в телеком-отрасли слышал, что нововведение могут отложить до осени.
Собеседники «Коммерсанта» на телеком-рынке отметили, что сейчас нет документа, в котором были бы указаны сроки введения платы и прописаны обязательства операторов.
О планах ввести такую плату Forbes написал в конце марта. Тогда источники издания рассказали, что 28 марта глава Минцифры Максут Шадаев на совещании с представителями крупных операторов попросил принять дополнительные меры против использования VPN. Среди них называлось введение платы за международный трафик свыше 15 гигабайт в месяц в мобильных сетях.
По данным Forbes, изначально предполагалось, что такая опция может заработать до 1 мая. Один из собеседников издания предположил, что инициатива Минцифры могла быть связана с закрытым поручением президента.
Позже «Ведомости» сообщили, что телеком-операторы предлагают отстрочить введение платы. Компании объяснили, что не могут реализовать требование регулятора к 1 мая из-за сложностей с настройками биллинговых систем. Кроме того, каждый оператор по-своему трактовал это требование.