Tyga выступит в Москве в августе

Его главная ниша — клубный и радиоформатный хип-хоп с цепкими хуками и частыми коллаборациями. Помимо «Rack City», среди самых известных работ — «Taste» с Offset, «Ayo» с Крисом Брауном, «Loco Contigo» с DJ Snake и J Balvin, а также участие в «Loyal» Криса Брауне вместе с Лил Уэйном. «Taste» стал для Tyga большим камбэком в 2018 году: трек поднялся до 8-го места в Billboard Hot 100 и в 2024 году получил в США бриллиантовый статус. У Tyga также есть номинация на «Грэмми» — за «Deuces» Криса Брауна с его участием.