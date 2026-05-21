Кантен Дюпье снял фильм в низкополигональной графике, как на PS2. Смотрим трейлер

Афиша Daily
Иллюстрация: Diaphana Distribution/YouTube

Вышел первый трейлер новой работы Кантена Дюпье — анимационного фильма «Головокружение» («Le Vertige»), созданного в низкополигональной компьютерной графике.

По сюжету Жак приходит к своему другу Бруно, чтобы сообщить ему важную новость: все человечество живет в симуляции.

Видео: Diaphana Distribution/YouTube

В главных ролях — Ален Шаба, Джонатан Коэн, Анаис Демустье и Жан-Мари Венлен. Во время съемок их движения захватывали, а потом стилизовали под грубую графику времен первых PlayStation.

«Головокружение» покажут на закрытии «Двухнедельника кинематографистов» Каннского кинофестиваля. Во французский прокат фильм выйдет 10 июня.

Кантен Дюпье — французский режиссер-абсурдист. Среди его самых известных фильмов — «Реальность», «На посту!», «Шина», «Оленья кожа», «Невероятно, но факт» и «Даааааали!».

«Афиша Daily» составляла гид по фильмографии главного французского абсурдиста и сюрреалиста современности.

