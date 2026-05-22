Почти треть женщин получают от мужчин в подарок шаурму и роллы

Цветы — самый популярный презент. Их получают 75% женщин. На втором месте смартфоны, ноутбуки и другие гаджеты (68%). Деньги дарят 61% россиянок, сертификаты в магазины — 54%, путешествия — 49%. Затем идут ювелирные украшения (35%), сумки (30%). 29% женщин поделились, что их мужчина считает шаурму и роллы полноценным подарком.



Четверть участниц опроса рассказали, что их партнеры считают презентом собственную чистоплотность. Например, способность не разбрасывать носки и трусы по квартире. Для 16% женщин хорошее отношение к ним также становится отдельным поводом для благодарности. Каждая десятая призналась, что получала действительно дорогие сюрпризы — квартиру или автомобиль.



Большинство мужчин тратят на любимую от 100 000 до 300 000 рублей в год — так ответили 39% респонденток. 26% оценили ежегодные расходы мужчин на сумму от 300 000 до 500 000 рублей. 22% женщин — в 1 млн рублей в год. 13% респонденток сказали, что их половинки тратят на подарки менее 100 000 рублей в год.



Согласно исследованию, 42% женщин совсем не получают подарков от своих мужчин. Чтобы изменить это, 39% напрямую говорят о желаемом подарке, 37% прибегают к «страшилкам», 24% регулярно пересылают ссылки на конкретные товары, а 21% пытаются водить мужчин по магазинам. Вишлисты готовят только 16% женщин.