Paul van Dyk выступит в России в январе 2027 года

Немецкий диджей Paul van Dyk (настоящее имя — Маттиас Пауль) впервые за восемь лет приедет в Россию, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу агентства Say Agency.



У артиста будут два концерта. 5 января 2027 года он выступит на площадке VK Stadium в Москве, а 7 января в «Розе Холл» в Сочи.



«Paul Van Dyk — один из самых ожидаемых диджеев в России. Переговоры были очень сложными и долгими — Пол согласился после успешных выступлений VIni Vici в нашей стране», — сказала ТАСС генеральный директор Say Agency Анна Субчева. «Мы видим, как его треки снова и снова набирают популярность в социальных сетях, а Пол с каждым выходом на сцену доказывает, что человек за пультом способен вызвать эмоции и добраться до каждого зрителя», — добавила она.



Paul van Dyk известен по хитам «For an Angel» и «Nothing But You». Он первым в истории получил номинацию премии «Грэмми» в категории «Лучший танцевальный или электронный альбом». Дважды признавался изданием DJ Magazine лучшим диджеем мира — в 2005 и 2006 годах.