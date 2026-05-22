Рособрнадзор ограничил проведение шумных работ рядом с пунктами сдачи ЕГЭ

Афиша Daily
Фото: Shutterstock/VPales

Рособрнадзор ограничил проведение строительных, технических работ, а также шумных культурных мероприятий вблизи от пунктов сдачи ЕГЭ. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на рекомендаций ведомства.

Согласно документу, в пунктах проведения экзамена необходимо создавать комфортные условия для школьников. Аттестацию рекомендуют проводить в спокойной и доброжелательной обстановке.

В условиях жаркой погоды все участников экзаменов необходимо обеспечить питьевой водой. Медпункты должны быть готовы оказать им необходимую помощь.

Период сдачи ЕГЭ начнется 1 июня с истории, литературы и химии. С 22 по 25 июня предусмотрены резервные дни. 8 и 9 июля выпускники по желанию могут еще раз выполнить задания по одному из предметов.

Недавно стало известно, что в Подмосковье выпускникам, набравшим 100 баллов по двум и более предметам ЕГЭ, выплатят 100 тыс. рублей. Кроме того, вознаграждения предусмотрены и для педагогов. Учителя, подготовившие двух и более стобалльников, получат по 150 тыс. рублей.

