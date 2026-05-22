Ученые: людей с психическими расстройствами сегодня вдвое больше, чем в 1990 году

В мире 1,17 млрд человек имеют ментальные расстройства — это на 95% больше, чем в 1990 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале The Lancet.
Ученые проанализировали 12 типов психических расстройств у мужчин и женщин разных возрастов. Выводы сделаны на основе данных из 204 стран мира за период с 1990 по 2023 год.
Сильнее всего к 2023 году выросла распространенность тревожных расстройств — на 158%, а также депрессии — на 131%. Чаще всего диагнозы фиксировали у девушек в возрасте от 15 до 19 лет.
Авторы исследования подчеркивают, что психические расстройства стали серьезной проблемой для систем здравоохранения всех стран мира, независимо от их ресурсов.
Ранее Международная организация труда ООН сообщила, что 840 тыс. человек ежегодно умирают из-за психосоциальных рисков на рабочем месте. К этим смертям приводят переработки, притеснения на работе и нестабильность занятости. Эти факторы способствуют развитию сердечно-сосудистых заболеваний и психических расстройств.