Том Йорк выпустит сольный альбом в 2026 году

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Pedro Becerra/Redferns

Гитарист Radiohead Эд О’Брайен в интервью Consequence подтвердил, что Том Йорк выпустит новую пластинку в 2026-м.

О’Брайен отметил, что все участники Radiohead заняты собственными проектами, но группа сохраняет единство. 

«Есть The Smile, у Тома выйдет сольный альбом, у Джонни свои вещи, Филип тоже занят, а Колин играет с Nick Cave and the Bad Seeds. Это все маленькие спутники, а материнский корабль — Radiohead», — поделился музыкант.

Сам О’Брайен выпустит свой второй сольный альбом «Blue Morpho» 22 мая. Пластинка, спродюсированная Полом Эпуортом, сочетает элементы псих-фолка и трип-хопа.

Ранее участники Radiohead уже анонсировали планы на гастроли. В 2027 году группа планирует выступить на одном из континентов с серией из 20 концертов. Последний студийный альбом коллектива, «A Moon Shaped Pool», вышел в 2016 году. 

Расскажите друзьям