Radiohead отправятся в тур в 2027 году и дадут по 20 концертов на каждом континенте

Гитарист Radiohead Эд О’Брайен заявил, что группа продолжит гастрольную деятельность в 2027 году, несмотря на паузу в 2026-м.
В интервью Rolling Stone он раскрыл новый подход к турам, отметив, что каждый год коллектив будет посещать один континент, давая 20 концертов — не больше и не меньше.
«Мы хотим выкладываться полностью каждый вечер. Мы никогда не хотим, чтобы это было похоже на то, что мы действуем по инерции или нам приходится выступать на пустом баке. Мы должны быть в состоянии это сделать. И знаете что? Мы уже не молодые цыплятки», — добавил музыкант.
Radiohead воссоединились в 2025 году после семилетнего перерыва. Они отыграли 20 концертов в Европе, включая четыре выступления в лондонской O2, где группа побила рекорд посещаемости Metallica.
В августе 2025 года песня «Let Down» Radiohead, выпущенная еще в 1997 году в альбоме «OK Computer», попала в чарт Billboard Hot 100. Она завирусилась в тиктоке.
Пользователей покорила щемящая атмосфера композиции. Под нее создают эмоциональные клипы о жизненных трудностях и драматичные монтажи о фильмах. В соцсетях трек распространился после того, как его использовали в сериале «Медведь».