Рослесхоз поддержал законопроект о переоборудовании лесных тропинок под беговые дорожки

Фото: Кузьмиченок Василий/Агентство «Москва»

Федеральное агентство лесного хозяйства России поддержало законопроект, согласно которому лесные тропинки могут стать велосипедными, пешеходными и беговыми дорожки. Об этом пишет РИА «Новости». Его уже внесли в Госдуму.

В документе говорится о дорожках, пролегающих под кронами деревьев. Отмечается, что деревья при таком благоустройстве рубить не будут. «Текст законопроекта будет доработан и синхронизирован с другими законопроектами, связанными с рекреацией в лесах», — добавил глава Рослесхоза Иван Советников.

По его словам, дорожки не будут предназначены для проезда автотранспорта. Они будут создаваться только для благоустройства территории, где гуляют и отдыхают граждан. «По факту благоустраивать и приводить в порядок будут, что называется „народные тропы“, которые известны каждому в своем регионе», — сказал глава ведомства.

Недавно лесотерапия впервые вошла в летний сезон проекта «Московское долголетие». Она основана на японской практике «лесные ванны» (forest bathing). Участники программы изучат природу города. Прогулки будут проходить по территориям экоцентров «Воробьевы горы», «Битцевский лес», «Кузьминки», «Лосиный остров», «Царская пасека» и другим.
 

