Пентагон опубликовал новые материалы об НЛО

У Оззи Осборна будет цифровой ИИ-двойник. Фанаты смогут разговаривать с ним
Зак Брафф рассказал, почему создатели «Клиники» решили сделать продолжение более серьезным
Платье Одиннадцати из «Очень странных дел» передали в Смитсоновский музей
Сериал «Спартак: Дом Ашура» закрыли после первого сезона
Том Харди покинет сериал «Гангстерленд» после второго сезона
Джулия Робертс снимется в экранизации романа «Домашняя экономика» Кэти Хейс
Полиция Канады объявила, что пропавший актер Стюарт МакЛин из сериала «Вирджин Ривер» мог быть убит
Умер саксофонист Дик Перри, известный по работе с Pink Floyd
Исследование: москвичи едят в постели чаще, чем занимаются сексом
Эд Ширан ушел из Warner Music спустя 15 лет сотрудничества
Бен Стиллер намерен сняться в комедийном сериале «Protective Custody»
Том Йорк раскритиковал музыкальную индустрию на церемонии Ivor Novello Awards
Появился первый кадр продолжения «Страстей Христовых» Мела Гибсона
Зак Креггер: моя экранизация Resident Evil основана на том, как бы я сам действовал в мире игры
Foo Fighters сняли клип «Of All People» в Грузии
Ученые: людей с психическими расстройствами сегодня вдвое больше, чем в 1990 году
В Россию запретили ввозить армянскую минеральную воду «Джермук»
Чарли Хитон сыграет сына Томми Шелби в продолжении «Острых козырьков». Посмотрите первый кадр
Сандра Хюллер рассказала, что считает себя больше театральной, чем киноактрисой
В «Севкабель Порту» открылась ярмарка современного искусства Port Art Fair
Хлоя Кардашьян жалеет, что удалила когти своим кошкам
Вышел первый ролик к сериалу «Рассвет „Воут“». В нем показали Штормфронт
Почти треть женщин получают от мужчин в подарок шаурму и роллы
Лупита Нионго ответила на критику из-за роли Елены Троянской в «Одиссее» Кристофера Нолана
В Музее декоративного искусства откроется выставка о скульпторе Вере Мухиной
На Каннском кинофестивале вручили неофициальную награду за лучшую собачью роль
В сети «Дринкит» появился нейробариста. Он придумывает кофе под настроение
У 90% таксопарков снизилась прибыль

Пентагон опубликовал новые материалы об НЛО

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Department of Defense

Пентагон опубликовал вторую часть рассекреченных материалов о неопознанных аномальных явлениях (UAP), более известных как НЛО. Об этом пишет The Guardian.

В новой публикации представлены десятки видео, документов и свидетельств военных и гражданских лиц, но прямых доказательств существования инопланетян власти США по-прежнему не предоставили.

Пентагон показал около 50 новых файлов, среди которых кадры загадочных объектов, снятых в разных регионах мира. На одном из видео 2019 года, сделанном над Персидским заливом, можно увидеть три объекта, летящих в строю. В другом ролике, записанном в 2022 году у берегов Ирана, четыре неизвестных объекта пролетают рядом с кораблями.

Особое внимание вызвали кадры из Сирии 2021 года. На них загадочный объект резко ускоряется и буквально исчезает из поля зрения, напоминая сцены из научно-фантастических фильмов.

Пентагон подчеркнул, что ни одно из видео не сопровождается официальным объяснением. Управление по расследованию аномальных явлений (AARO) заявляет, что у ведомства нет доказательств внеземного происхождения этих объектов.

В новых документах также появились записи НАСА и рассказы астронавтов о странных объектах и вспышках света в космосе. Например, астронавт Уолтер Ширра во время миссии Mercury-Atlas 8 в 1962 году сообщал о белых объектах рядом с капсулой и необъяснимых вспышках за окном корабля.

Тем не менее известный астрофизик Нил Деграсс Тайсон призвал не спешить с выводами. По его словам, включение материалов НАСА в подборку Пентагона может вводить людей в заблуждение. «За всю историю науки правильным объяснением еще ни разу не были магия или пришельцы», — отметил ученый.

Первая публикация материалов об НЛО, состоявшаяся ранее в мае, собрала более миллиарда просмотров на правительственном сайте. Ранее Дональд Трамп распорядился рассекретить часть материалов об НЛО и возможной внеземной жизни, заявив, что общественный интерес к этой теме остается огромным. Пентагон уже сообщил, что готовит третью публикацию, которая выйдет в ближайшее время.

Расскажите друзьям