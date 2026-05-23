Пентагон опубликовал новые материалы об НЛО

Пентагон опубликовал вторую часть рассекреченных материалов о неопознанных аномальных явлениях (UAP), более известных как НЛО. Об этом пишет The Guardian.
В новой публикации представлены десятки видео, документов и свидетельств военных и гражданских лиц, но прямых доказательств существования инопланетян власти США по-прежнему не предоставили.
Пентагон показал около 50 новых файлов, среди которых кадры загадочных объектов, снятых в разных регионах мира. На одном из видео 2019 года, сделанном над Персидским заливом, можно увидеть три объекта, летящих в строю. В другом ролике, записанном в 2022 году у берегов Ирана, четыре неизвестных объекта пролетают рядом с кораблями.
Особое внимание вызвали кадры из Сирии 2021 года. На них загадочный объект резко ускоряется и буквально исчезает из поля зрения, напоминая сцены из научно-фантастических фильмов.
Пентагон подчеркнул, что ни одно из видео не сопровождается официальным объяснением. Управление по расследованию аномальных явлений (AARO) заявляет, что у ведомства нет доказательств внеземного происхождения этих объектов.
В новых документах также появились записи НАСА и рассказы астронавтов о странных объектах и вспышках света в космосе. Например, астронавт Уолтер Ширра во время миссии Mercury-Atlas 8 в 1962 году сообщал о белых объектах рядом с капсулой и необъяснимых вспышках за окном корабля.
Тем не менее известный астрофизик Нил Деграсс Тайсон призвал не спешить с выводами. По его словам, включение материалов НАСА в подборку Пентагона может вводить людей в заблуждение. «За всю историю науки правильным объяснением еще ни разу не были магия или пришельцы», — отметил ученый.
Первая публикация материалов об НЛО, состоявшаяся ранее в мае, собрала более миллиарда просмотров на правительственном сайте. Ранее Дональд Трамп распорядился рассекретить часть материалов об НЛО и возможной внеземной жизни, заявив, что общественный интерес к этой теме остается огромным. Пентагон уже сообщил, что готовит третью публикацию, которая выйдет в ближайшее время.