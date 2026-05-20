Лесотерапия, автобусные туры и речные прогулки вошли в летний сезон «Московского долголетия»

В летний сезон проекта «Московское долголетие» вошли речные экскурсии, автобусные туры, занятия водными видами спорта, лесотерапия и другие занятия. Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на заммэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
В этом сезоне все экскурсионные форматы стали частью проекта «Путешествуй по жизни с „Московским долголетием“». Горожане старшего возраста могут также совершить прогулки по городу с экскурсиями по программе «Пеший лекторий».
Лесотерапия, которую ввели в список занятий для пенсионеров в этом году, основана на японской практике восстановления эмоционального состояния «лесные ванны» (forest bathing). Выбрав ее, участники проекта изучат природу города. Прогулки организуют экоцентры Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы. Они будут проходить по территориям экоцентров «Воробьевы горы», «Битцевский лес», «Кузьминки», «Лосиный Остров», «Царская пасека» и других.
Кроме того, у участников проекта остается возможность посетить «Зарядки долголетия», которые пройдут на новых площадках во всех городских округах. Тренировки проведут в том числе спортсмены и артисты. Например, недавно зарядку возле Большого театра провел заслуженный мастер спорта России и фигурист Александр Энберт.
Уже третий год подряд столичные пенсионеры могут заниматься каякингом, сапсерфингом и рафтингом. Тренировки с профессиональными наставниками будут проходить в акватории Москвы-реки на базе гребного клуба «Академия». В конце сезона состоятся соревнования по этим дисциплинам.
Участники проекта могут выбрать любые экскурсии или посетить все. По словам Раковой, самыми популярными стали поездки на автобусе по городу и области.