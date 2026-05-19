«Руки вверх!» анонсировала первый за 14 лет альбом

Фото: из соцсетей Сергея Жукова

Группа «Руки вверх!» выпустит первый за 14 лет студийный альбом «Врубай на полную». В него войдут 15 новых песен, сообщает ТАСС со ссылкой на солиста Сергея Жукова.

Обложка и название нового альбома «Врубай на полную», по словам артиста, станет оммажем ранним альбомам «Сделай погромче» и «Сделай еще громче». Релиз состоится 22 мая, в том числе на кассетах и дисках. При этом альбом выйдет не сразу: треки будут выпускать синглами каждую неделю. «Каждую пятницу, начиная с моего дня рождения, 22 мая, будет выходить новая песня все лето, как раз до концерта в „Лужниках“, где откроется еще семь-восемь новых песен», — рассказал он.

Певец отметил, что, в отличие от прочих артистов, коллектив может уже ничего не доказывать и не «рваться в чарты». Музыкант добавил, что клип на новый трек «Сияние» уже снят — в нем участвовали более 300 человек.

Сейчас готовится сиквел фильма «Руки вверх!» 2024 года.  Вторая часть фильма будет посвящена развитию группы в 2000-х годах.

