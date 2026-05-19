Мик Джаггер сыграет в «Трех инцестуозных сестрах» Аличе Рорвахер

Солист группы Rolling Stones сыграет в фильме «Три инцестуозные сестры» итальянской режиссерки Аличе Рорвахер, сообщает La Sicilia. Певец уже прибыл в Сицилию на съемки.
В картине также снимаются Сирша Ронан («Выгон»), Джесси Бакли («Хамнет»), Дакота Джонсон («Материалистка»), Изабелла Росселини («Синий бархат») и Джош О’Коннор («Претенденты»). Последний уже работал с Рорвахер — он сыграл главную роль в ее фильме «Химера».
По данным источника, Джаггер исполнит роль отца персонажа О’Коннора. Сцен у него немного, съемки займут всего несколько дней. 21 мая певец планирует покинуть Италию.
Новая работа Рорвахер основана на графическом романе Одри Ниффенеггер «Три инцестуозные сестры». Сценарий режиссерка написала вместе с Отессой Мошфег — писательницей, известной по роману «Мой год отдыха и релакса».
В центре сюжета окажутся три сестры (Офиль, Клотильда и Беттина), живущие в уединении. Их судьбы переплетаются с мужчиной по имени Париж, который вступает в отношения с одной из них.