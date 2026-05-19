В Москве устроят вечеринку с прослушиванием нового альбома Boards of Canada

Энтузиасты из Москвы устроят неофициальную лисенинг-пати к релизу нового альбома Boards of Canada. Мероприятие пройдет 29 мая в Театре в Хамовниках.
Вечеринка бесплатная, по предварительной регистрации. Двери откроются в 19.30, а музыку включат в 20.00. По словам организаторов, пришедших на протяжении 70 минут ждет музыка — и ничего больше.
Новый альбом Boards of Canada — «Inferno» — выйдет 29 мая. Это первая студийная пластинка шотландского электронного дуэта за 13 лет — предыдущий альбом «Tomorrow’s Harvest» увидел свет в 2013 году. На «Inferno» будут 18 треков, в том числе «Introit» и «Prophecy At 1420 MHz», на которые группа уже выпустила клип.
К релизу Boards of Canada организовали официальные прослушивания «Inferno Sessions». Они пройдут 22 мая в семи городах: Токио, Берлине, Барселоне, Лондоне, Глазго, Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.
Локации для мероприятий шотландские мистификаторы выбрали соответствующие: например, в Лондоне это будет концертное пространство в бывшей церкви, а в Берлине — зал на месте бывшего крематория.