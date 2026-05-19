Рекомендации под конкретный момент и ИИ-реплики об артистах: главное из обновления «Яндекс Музыки»

«Яндекс Музыка» представила большое обновление «Моей волны». Теперь рекомендательная система подбирает не отдельные треки, а музыкальные сценарии под конкретный момент — с учетом времени суток, дня недели, устройства и привычек пользователя.
Обновление поэтапно появляется на iOS, Android, в десктопной и веб-версии. Рассказываем о главных новинках.
Гиперконтекстные рекомендации
• Обновленная «Моя волна» теперь пытается предсказать, чем занят пользователь, и подбирает под это музыку;
• Сценарии появляются на главном экране в виде цветных интерактивных волн;
• Они собираются с учетом времени суток, дня недели и устройства, с которого человек открыл сервис;
• Например, любителю джаза, который зашел в сервис с ноутбука в будний день, «Моя волна» может предложить «спокойный джаз для работы»;
• Система анализирует разные характеристики контента — настроение, звучание и то, для какого занятия он подходит;
• На основе привычек слушателя могут появляться новые сценарии. Например, если пользователь любит рок-н-ролл и иногда включает музыку для бега, ему могут предложить «рок-н-ролл для пробежки»;
• По данным «Яндекс Музыки», при прослушивании гиперконтекстных рекомендаций пользователи добавляют треки в коллекцию на 64% чаще, чем при прослушивании базовой «Моей волны».
Функция «Встряхнуть Мою волну»
• Новая функция позволяет обновить рекомендации одним касанием — на случай, если музыка в целом нравится, но прямо сейчас хочется послушать что-то другое;
• На смартфоне рекомендации можно обновить жестом: для этого достаточно потрясти телефон;
• На этапе тестирования функцией воспользовался каждый третий пользователь сервиса;
• После «встряхивания» слушатели «Моей волны» добавляют треки в коллекцию на 73% чаще.
ИИ-реплики и дизайн с фокусом на артистах
• В обновленной «Моей волне» можно не только слушать музыку, но и узнавать больше об исполнителях.
• В интерфейсе заметнее стали фотографии артистов и обложки релизов.
• Рядом с треками теперь появляются ИИ-реплики с фактами об артисте и его музыке.
• Реплики генерируются искусственным интеллектом на основе открытых источников — новостей, пресс-релизов и интервью.
• Из такой реплики можно сразу поддержать артиста донатом или купить билет на его концерт.
• После запуска нового интерфейса с фокусом на артистах и ИИ-репликами переходы в профили музыкантов выросли на 11%.
Раздел «Что послушать»
В приложении появилась персональная музыкальная витрина, в которую вошли:
• «Тренды» с редакционными подборками и плейлистами;
• чарт «Яндекс Музыки» и «Суперлонч» — топ самых прослушиваемых новинок за уик-энд;
• аудиокниги, подкасты и детский лицензированный контент.