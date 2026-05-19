Рекомендации под конкретный момент и ИИ-реплики об артистах: главное из обновления «Яндекс Музыки»

«Яндекс Музыка» представила большое обновление «Моей волны». Теперь рекомендательная система подбирает не отдельные треки, а музыкальные сценарии под конкретный момент — с учетом времени суток, дня недели, устройства и привычек пользователя.

Обновление поэтапно появляется на iOS, Android, в десктопной и веб-версии. Рассказываем о главных новинках.

Гиперконтекстные рекомендации

• Обновленная «Моя волна» теперь пытается предсказать, чем занят пользователь, и подбирает под это музыку;

• Сценарии появляются на главном экране в виде цветных интерактивных волн;

• Они собираются с учетом времени суток, дня недели и устройства, с которого человек открыл сервис;

• Например, любителю джаза, который зашел в сервис с ноутбука в будний день, «Моя волна» может предложить «спокойный джаз для работы»;

• Система анализирует разные характеристики контента — настроение, звучание и то, для какого занятия он подходит;

• На основе привычек слушателя могут появляться новые сценарии. Например, если пользователь любит рок-н-ролл и иногда включает музыку для бега, ему могут предложить «рок-н-ролл для пробежки»;

• По данным «Яндекс Музыки», при прослушивании гиперконтекстных рекомендаций пользователи добавляют треки в коллекцию на 64% чаще, чем при прослушивании базовой «Моей волны».

Функция «Встряхнуть Мою волну»

• Новая функция позволяет обновить рекомендации одним касанием — на случай, если музыка в целом нравится, но прямо сейчас хочется послушать что-то другое;

• На смартфоне рекомендации можно обновить жестом: для этого достаточно потрясти телефон;

• На этапе тестирования функцией воспользовался каждый третий пользователь сервиса;

• После «встряхивания» слушатели «Моей волны» добавляют треки в коллекцию на 73% чаще.

ИИ-реплики и дизайн с фокусом на артистах

• В обновленной «Моей волне» можно не только слушать музыку, но и узнавать больше об исполнителях.

• В интерфейсе заметнее стали фотографии артистов и обложки релизов.

• Рядом с треками теперь появляются ИИ-реплики с фактами об артисте и его музыке.

• Реплики генерируются искусственным интеллектом на основе открытых источников — новостей, пресс-релизов и интервью.

• Из такой реплики можно сразу поддержать артиста донатом или купить билет на его концерт.

• После запуска нового интерфейса с фокусом на артистах и ИИ-репликами переходы в профили музыкантов выросли на 11%.

Раздел «Что послушать»

В приложении появилась персональная музыкальная витрина, в которую вошли:

• «Тренды» с редакционными подборками и плейлистами;

• чарт «Яндекс Музыки» и «Суперлонч» — топ самых прослушиваемых новинок за уик-энд;

•  аудиокниги, подкасты и детский лицензированный контент.

