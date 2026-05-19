Питер Джексон впервые подробно рассказал о замене Райана Гослинга в «Милых костях»

Режиссер Питер Джексон впервые подробно рассказал, почему Райан Гослинг в итоге не сыграл в экранизации романа «Милые кости». Изначально актер должен был исполнить роль Джека Сэлмона, но незадолго до съемок его заменили на Марка Уолберга.
На Каннском кинофестивале Джексон заявил, что ответственность за замену полностью лежит на создателях фильма, а не на актере. По словам режиссера, команда просто ошиблась с кастингом и в какой-то момент поняла, что представление о персонаже у них не совпадает с тем, что происходило на площадке.
При этом Джексон подчеркнул, что считает Гослинга «фантастическим актером» и отметил, что в кино многое зависит не только от таланта, но и от того, насколько человек вписывается в общий тон фильма и взаимодействует с остальной командой.
В 2010 году, рассказывая о замене актеров, Гослинг поделился, что специально набрал около 25 килограмм для роли, поскольку иначе представлял своего героя. По словам актера, они с Джексоном недостаточно обсуждали персонажа на этапе подготовки, из-за чего к началу съемок стало ясно, что взгляды на образ сильно расходятся.
Соавтор сценария и продюсер фильма Фрэн Уолш позже признавалась, что Гослинг сам несколько раз говорил создателям, что слишком молод для этой роли, но команда все равно хотела оставить его в проекте. Лишь во время препродакшена стало очевидно, что актер чувствует себя некомфортно в этом образе.
Ранее о ситуации также высказывалась Сирша Ронан, сыгравшая главную роль в «Милых костях». Актриса признавалась, что ей было грустно из-за ухода Гослинга, но подчеркивала: подобные решения в киноиндустрии случаются довольно часто и не всегда связаны с личными конфликтами.