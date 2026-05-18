На «Дне соседа» в Хлебозаводе пройдут книжная ярмарка, чемпионаты по пинг-понгу и скейтбордингу

30 мая в московском Хлебозаводе пройдет фестиваль «День соседа» — так пространство отметит приход лета. Вход свободный, на отдельные события — по регистрации.
На маркете «Сияние» под открытым небом локальные бренды представят одежду, керамику, винил, сладости и кофе. В здании бывшей котельной развернется книжная ярмарка от издательства «МИФ». В пространстве «Марсаков» пройдет книжный своп с проектом Re: Books. Там можно будет не только обменяться книгами, но и переработать непригодные экземпляры в коллажи.
На улице — турниры и мастер-классы по пинг-понгу, шахматам и скейтбордингу. В программе также благотворительный маркет с бездомными животными, мастер-классы по уходу за собаками и маркет полезных товаров для питомцев.
В культурной программе — лекция «Одиноки вместе: жизнь в городах будущего» от «Страдариума», мастер-класс и лекция о Георгии Марсакове от «Глазами инженера», а также мастер-класс «А что, если?» от Gogol School.