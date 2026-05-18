Майкл Фассбендер в трейлере «Надежды» На Хон Чжина

Neon опубликовала трейлер научно-фантастического триллера «Надежда» На Хон Чжина — режиссера «Вопля» и «Желтого моря». Премьера прошла в основном конкурсе Каннского кинофестиваля вчера. Выход в мировой прокат запланирован на осень.

Сюжет разворачивается вокруг начальника полиции и его напарника. Их маленький городок оказывается отрезанным от мира лесным пожаром. Дуэту предстоит защитить жителей от таинственного существа, обитающего в горах.

В фильме снялись Хван Чжон Мин («Ветеран»), Чо Ин Сон («Ледяной цветок»), а также Алисия Викандер («Из машины») и Майкл Фассбендер («Бесславные ублюдки») — для пары это первое совместное появление на экране со времен фильма «Свет в океане» 2016 года.

Хронометраж «Надежды» составляет 2 часа 40 минут. Съемки проходили в Южной Корее и Румынии.

Изначально На Хон Чжин разрабатывал «Надежду» вместе с режиссером Альфонсо Куароном — автором «Ромы», «Гравитации» и «Дитя человеческого». Идея родилась у На Хон Чжина в 2017–2018 годах из образа, который пришел к нему во время ужина в ресторане.

