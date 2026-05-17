В Японии сгорел храм XV века

Деревянное главное здание храма было охвачено сильным огнем, пламя перекинулось примерно на 70 метров к западу — на деловой центр и еще один пустующий дом. Огонь получилось локализовать только к 22:21.



Храм Дайходзи построили в 1453 году. В нем хранились пять картин авторства Хасэгавы Тохаку, признанных культурными ценностями Японии: «Двухпочитаемое изображение в одной пагоде», «Портрет Нитирэна», «Кисимодзин и десять ракшаси», «Тридцать божеств-хранителей» и «Мандала главного объекта почитания школы Нитирэн».В момент пожара они были в городском музее.