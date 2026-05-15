Омск станет местом проведения театральной премии «Золотая Маска»

Церемония вручения театральной премии «Золотая Маска» в 2026 году пройдет в Омске с 19 по 21 июня. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.
19 июня в городе состоится образовательный день «Золотой маски». Во время него профессионалы театральной индустрии, студенты и все желающие смогут поучаствовать в лекциях, мастер-классах и дискуссиях от экспертов.
Мероприятия развернутся в Омской филармонии, Омской государственной областной научной библиотеке имени Пушкина и других институциях. Среди участников будут хореограф Алла Сигалова, диретор Тетра имени Вахтангова Кирилл Крок и генпродюсер компании «Триколор» Михаил Анисимов.
20 июня в Омском государственном музыкальном театре устроят торжествнную церемонию награждения победителей премии. Ей будет предшествовать возложение цветов к памятнику Михаила Ульянова.
21 июня на пешеходной улице Любинского проспекта пройдет большой городской праздник «Театральный Любинский». В его программу включат уличные представления, мастер-классы и тематические фотозоны.