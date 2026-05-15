The Sun: Би-би-си готовит возвращение «Top Gear»

Би-би-си готовит перезапуск автомобильного шоу «Top Gear». Программа может вернуться в эфир в 2027 году — спустя четыре года после аварии ведущего Эндрю Фредди Флинтоффа, из-за которой проект поставили на паузу. Об этом пишет The Sun со ссылкой на источник.
По данным издания, BBC Studios уже начала работу над новой версией шоу и ищет ведущих. Прежнюю команду — Флинтоффа, Пэдди МакГиннесса и Криса Харриса — заменят новые лица. Источник The Sun утверждает, что создатели ищут «ярких личностей», но это необязательно будут знаменитости.
Флинтофф получил тяжелые травмы лица в декабре 2022 года во время съемок «Top Gear». Трехколесный автомобиль, которым он управлял, перевернулся на аэродроме Дансфолд в графстве Суррей. После этого Би-би-си приостановила производство шоу, а в ноябре 2023 года объявила, что программа не вернется «в обозримом будущем». По данным The Sun, Флинтоффу выплатили 9 млн фунтов компенсации.
Источник издания говорит, что Би-би-си хочет вернуть «Top Gear», потому что телеканал так и не смог заменить шоу другим автомобильным проектом. Кроме того, программа остается узнаваемым международным брендом. «„Top Gear“ любят не только в Британии — это бренд сам по себе, его смотрят миллионы людей по всему миру», — сказал собеседник The Sun.
«Top Gear» вышло в 1977 году. Самый известный период шоу связан с Джереми Кларксоном, Ричардом Хаммондом, Джеймсом Меем и таинственным гонщиком Стигом — эта команда вела программу с 2002 по 2015 год. Позже ведущими становились Крис Эванс, Мэтт ЛеБлан, Флинтофф, МакГиннесс и Харрис.
Би-би-си и BBC Studios заявили The Sun, что у них нет новостей о возможном возвращении шоу. Представитель BBC Studios отметил, что бренд Top Gear продолжает развиваться в цифровых, издательских и международных форматах.