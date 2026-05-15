Бритт Лоуэр и Инга Ибсдоттер Лиллеос снимутся в «Zero K» Майкла Алмерейды

Бритт Лоуэр («Разделение»), Инга Ибсдоттер Лиллеос («Сентиментальная ценность») и Селтун Мелу («Я все еще здесь») сыграют в фильме «Zero K» Майкла Алмерейды. Об этом сообщает Deadline.
Режиссер известен по фильмам «Тесла», «Гамлет» с Итаном Хоуком и «Экспериментатор» о Стэнли Милгрэме.
В «Zero K» также снимутся Калеб Ландри Джонс («Дракула» Люкса Бессона) и Питер Сарсгаард («Невеста»). Производством занимается бразильская компания RT Features, ранее работавшая над «Я все еще здесь». Съемки уже проходят в Сан-Паулу.
По сюжету техно-миллиардер (Питер Сарсгаард) готовит умирающую жену (Инга Ибсдоттер Лиллеос) к крионической заморозке. Действие разворачивается в комплексе посреди пустыни, в котором богачи пытаются продлить жизнь с помощью науки. Их сын (Калеб Ландри Джонс) ищет опору в отношениях с женщиной (Бритт Лоуэр), воспитывающей маленького сына.